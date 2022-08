A cura di Gilda Riga

Barbara D’Urso continua a godersi le vacanze prima del rientro alla base in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà ancora una volta protagonista.

La conduttrice partenopea si trova nella sua casa di Capalbio, piccolo Comune della provincia di Grosseto, insieme agli amici più cari, e non manca di aggiornare i suoi oltre tre milioni di follower di Instagram sulle sue avventure estive. Ed è proprio in una di queste che è venuto fuori un retroscena particolarmente bollente, che vede come protagonista anche una nota attrice italiana. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Barbara D'Urso: la clamorosa rivelazione sul marito di Simona Izzo

Attraverso alcune Instagram stories, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha condiviso alcuni momenti di una serata trascorsa al Twiga di Forte dei Marmi, in compagnia di tantissimi vip. Tra questi anche Simona Izzo, ed è proprio a quest’ultima che la D’Urso ha voluto rivelare (in maniera ironica) un retroscena decisamente bollente che l’ha vista protagonista insieme al marito Ricky Tognazzi: “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set!”. Simona Izzo non si è mostrata infastidita, tutt’altro. E’ stata al gioco e ha sorriso alla battuta dell’amica, sottolineando che i baci del marito sono indimenticabili e lasciano il segno.

Nel frattempo, le vacanze di Barbara D’Urso potrebbero terminare prima del previsto. Secondo Davide Maggio, infatti, le imminenti elezioni politiche del 25 settembre, potrebbero indurre i vertici Mediaset ad anticipare il ritorno in tv di Pomeriggio 5 già a partire dal prossimo 22 agosto, anticipando di ben due settimane l’inizio del programma previsto per il 5 settembre.