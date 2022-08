A cura di Gilda Riga

Nuovo amore in vista per Elodie? E’ quello che i fan si chiedono, dopo che sembra essere definitivamente giunta all’epilogo la relazione con Marracash. La cantante sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia di alcuni amici, e tra questi è spuntato anche un famoso ex pilota di Moto GP ed ex di una notissima showgirl e di una influencer.

Elodie: un ex pilota di Moto GP le fa la corte?

Stiamo parlando di Andrea Iannone, attualmente single e vecchia fiamma di Belén Rodriguez e di Giulia De Lellis. The Pipol Gossip ha condiviso attraverso il suo account Instagram un video in cui si vedono i due che sono rimasti a parlare anche quando la maggior parte delle persone che si trovava in loro compagnia era già andata via. E’ chiaro che quella tra Elodie e Iannone appare come una semplice conversazione tra amici e non evidenzia in alcun modo che ci sia un flirt in corso. Magari saranno proprio i diretti interessati a smentire o confermare questa eventualità.

“Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici” scrive su Instagram The Pipol Gossip. “Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi, e tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota”.

Insomma, non ci resta che attendere per capire se questa conversazione possa trasformarsi in un nuovo amore.