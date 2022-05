A cura di Gilda Riga

Ritorno di fiamma Elodie e Marracash? E’ questo l’interrogativo che rimbalza da alcune settimane sui social media e su siti e testate che si occupano di gossip.

In un’intervista rilasciata dal rapper al Corriere della Sera, sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla relazione con l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. In occasione dell’uscita del videoclip ufficiale del suo nuovo brano Dubbi, Marracash tornato a parlare del suo rapporto con la performer romana di origini francesi. I due hanno avuto una relazione dal 2019 al 2021 per poi dirsi addio, ma restando comunque in rapporti cordiali.

Marracash: "Il rapporto con Elodie esiste ancora"

Gli ultimi rumors, mai confermati dai diretti interessati, parlano di un possibile riavvicinamento: “Il rapporto con Elodie esiste ancora – spiega il rapper di origini siciliane al Corriere della Sera -. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene. Molto bene”.

Leggendo le parole di Marracash non è chiaro se il rapporto con Elodie sia di profondo rispetto e amicizia o se ci sia qualcosa in più. Ma a questo punto è anche inutile porsi la domanda, visto che con tutta probabilità i due cantanti stanno vivendo la loro relazione liberi da qualsiasi tipo di schema o paletto. Ma ciò che appare altrettanto evidente, è che il sentimento tra i due, qualunque esso sia, non è assolutamente sopito.

Difatti, Marracash ed Elodie hanno continuato a lavorare insieme ai loro rispettivi progetti discografici, con l’ex cantate di Amici che è apparta anche nell’ultima copertina dell’album del rapper siculo pubblicato lo scorso novembre. Copertina che è praticamente un quadro della famiglia di Marracash, segnale inequivocabile che la cantante romana è parte integrante della sua vita. Il fatto che sia come partner o meno, non sembra essere una prerogativa per Marracash.