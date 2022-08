A cura di zara penna

Il romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011, è diventato un vero e proprio best seller. L’Amica Geniale è stata adattata nel 2018 a serie tv per la Rai, riscuotendo un ottimo successo nelle tre stagioni realizzate.

Il racconto di oltre sessant’anni di amicizia e litigi tra Elena Greco e Lila Cerullo, ambientato in una Napoli del passato, ha conquistato la critica e il pubblico televisivo, registrando numeri elevati in termini di audience.

L’ultima puntata è andata in onda lo scorso febbraio su Rai 1, e ad oggi le fan sono davvero curiose di scoprire cosa riserverà la prossima stagione. I primi tre capitoli hanno rispettato abbastanza il libro originale. Sarà così anche per il quarto?

L'Amica Geniale: cambiamenti nel cast della quarta stagione

Già dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sono spuntate alcune indiscrezioni sulla nuova stagione. In primis, i cambiamenti maggiori riguarderanno il cast: Lila e Lenù, infatti, non saranno più interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Le due attrici saranno impegnate in altri progetti. Secondo quanto svelato da DiPiù Tv, la Mazzucco vestirà i panni di Santa Chiara nel film di Susanna Nicchiarelli. Al suo fianco Andrea Carpenzano nei panni di San Francesco D’Assisi. A tal riguardo, l’attrice ha dichiarato: “Dopo aver finito di girare la terza stagione de L’Amica Geniale, un viaggio bellissimo che mi ha lasciato tantissimo, sono stata catapultata sul set di Chiara. Sono riuscita abbastanza facilmente ad entrare in questo personaggio visto che Chiara aveva la mia età quando iniziò il suo percorso, per cui mi sono sentita a mio agio”.

Per quanto riguarda Gaia Girace, la Lila de L’Amica Geniale, sarà Caterina de’ Medici in un film di produzione francese. Al suo fianco ci saranno nomi famosissimi come Gerard Depardieu, nei panni di Nostradamus, e Isabelle Adjani nel ruolo di Diana.

La Girace reciterà in francese senza doppiaggio, e a tal proposito ha sottolineato: “Sono fiera di questo lavoro perché ho recitato in francese”.

Appurato dell'addio alla serie Rai di due delle protagoniste, cresce l’attesa per il quarto capitolo dal titolo Storia della bambina perduta. Il pubblico, però, sembra già non apprezzare il cambiamento in quanto i volti di Lila e Lenù, anche se orami donne, sono e saranno associati per sempre a Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Insomma, prime delusioni e critiche ancor prima dell’inizio delle riprese.