A cura di Gilda Riga

Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti tornerà su Rai 1 a partire dal prossimo settembre, e durante questo periodo sono in corso i provini per la composizione del cast della trasmissione.

Ma, al riguardo, non mancano le polemiche tra coloro che sono stati selezionati, e chi invece è rimasto con un pugno di mosche in mano.

Alcune settimane fa era stata Patrizia Pellegrino a raccontare della sua esclusione, ora invece è il turno di Donatella Milani, che dopo la partecipazione a Ora o mai più, ha scelto di tentare la strada dello show condotto da Carlo Conti, ma con scarsi risultati. Delusa dalla circostanza, ha voluto sfogarsi sui social, sui quali ha spiegato perché, secondo lei, gli autori di Tale e Quale Show non l’hanno scelta.

Tale e Quale Show: il duro sfogo di Donatella Milani

La Milani ha rivelato di essersi cimentata con alcune imitazioni e di essere stata “lesa” durante il provino. Secondo la sua tesi, infatti, sarebbe stata scartata non perché non ritenuta all’altezza, ma in quanto non rappresenta in questo particolare momento un personaggio che gode di una certa esposizione mediatica. “Provino per Tale e Quale Show, così è! Non sai cantare? Basta che tu sia un personaggio famoso del momento… Così è! Provino per Tale e Quale Show, risposta: preferiamo personaggi attuali, anche se non sanno cantare bene!”. La sfuriata di Donatella Milani non è passata inosservata, tutt’altro, generando un bel po' di polemiche.

Ma chi sarebbero i personaggi di interesse? E’ la stessa Milani a citarne uno, quell’Alex Belli reduce dall’esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della quale è stato protagonista di un triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. In realtà, neanche l’ex gieffino prenderà parte a Tale e Quale Show, anche se diverse voci lo avevano accostato al programma condotto da Carlo Conti.