A cura di Gilda Riga

I Pinguini tattici nucleari si sciolgono. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da The Pipol Tv attraverso i suoi canali social.

“Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo, raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto. Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo, siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti, frontman della band, farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo”.

Il successo della band arriva con la partecipazione al Festiva di Sanremo

La band nasce nel 2010 in provincia di Bergamo, e secondo quanto raccontato dai membri il nome deriva dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio BrewDog. Il successo a livello nazionale arriva nel 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, grazie al quale si classificano al terzo posto. Seguiranno, poi, altri grandi successi fino ad arrivare all’ultimo, Giovani Wannabe, divenuto un vero e proprio tormentone nel corso di questa estate. E purtroppo, stando a quanto dice The Pipol Tv, sarà l’ultimo brano della band bergamasca, con il frontman Riccardo Zanotti che ha deciso di intraprendere la carriera da solista, e si esibirà per la prima volta in queste vesti sul palco dei Tim Music Awards all'Arena di Verona.

A molti fan sembra di rivivere la stessa vicenda che ha caratterizzato lo scioglimento dei Thegiornalisti, quando il leader del gruppo, Tommaso Paradiso, annunciò che la sua strada e quella della band si sarebbero divise. Questa volta, almeno per il momento, bocche cucite da parte dei diretti interessati. Non ci resta che attendere per scoprire se la notizia riportata da The Pipol Tv verrà confermata, e se sì, quali siano i motivi che hanno portato allo scioglimento dei Pinguini tattici nucleari.