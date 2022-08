A cura di zara penna

Soleil Sorge è sempre di più al centro del gossip. Dopo aver raccolto una serie di successi televisivi, grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne, al Grande Fratello Vip 6 e a La Pupa e Il Secchione Show, l’influencer italo-statunitense è ormai una delle regine indiscussa dello showbiz.

Sulla sua vita privata Soleil sembra mantenere sempre un certo riserbo. E’ molto riservata quando si tratta del suo cuore o dei suoi affetti, eppure nulla sfugge alle fan e ai paparazzi. Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil aveva parlato di un partner misterioso, con il quale avrebbe cominciato una frequentazione prima di diventare una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’uomo in questione, come poi è stato possibile appurare in seguito, è l’imprenditore siciliano Carlo Domingo.

Soleil Sorge beccata con un uomo misterioso

Nonostante sia sempre molto attenta nella tutela della sua privacy, difficilmente può avere il totale controllo della situazione. Anche perché, essendo un personaggio televisivo, viene spesso immortalata a sua insaputa dalle fotocamere degli smartphone delle persone che per pura casualità incrociano il suo cammino. Ed è proprio in uno di questi scatti rubati, si vede Soleil all’aeroporto di Pisa in compagnia di un ragazzo misterioso. A notare l’ex gieffina in dolce compagnia è stata una delle followers dell’esperta di tv, gossip e spettacolo, Deianira Marzano, alla quale è stato segnalato l’avvistamento. La foto ha immediatamente fatto il giro del web. Tutti vorrebbero sapere chi è questo nuovo ragazzo, il quale non sembra appartenere al mondo dello spettacolo.

Nel frattempo, Soleil si gode gli ultimi scampoli di vacanza, in attesa di tuffarsi a capofitto nella nuova stagione televisiva targata Mediaset. Sarà, infatti, protagonista della prima puntata di Ciao Darwin insieme ad Alex Belli, e condurrà il GF Vip Party con Pierpaolo Petrelli.