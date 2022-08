A cura di Gilda Riga

“Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista” aveva detto Alex Belli ad inizio agosto rispondendo alla domanda di una fan su Twitter, ma a quanto pare le cose non andranno esattamente così.

L’ex gieffino e la moglie Delia Duran, infatti, dovrebbero entrare a far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express. Il reality show in onda su Sky, condotto da Costantino della Gherardesca, dovrebbe iniziare le registrazioni a settembre (con la programmazione televisiva prevista nella primavera 2023) e negli uffici della piattaforma satellitare stanno valutando tantissimi nomi.

Alex Belli e Delia Duran a Pechino Express

E tra questi ci sono anche Alex Belli e la moglie Delia Duran. Dopo il tweet in cui diceva di volersi prendere una pausa dalla tv, in molti pensavano che l’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip volesse dedicarsi esclusivamente alla sua agenzia fotografica, alla musica (ha di recente pubblicato il singolo Amore Libero) o a mettere su famiglia. C’era anche chi malignava che le dichiarazioni di Belli fossero frutto della mancanza di un’offerta soddisfacente, che però, a quanto pare, sembra essere arrivata.

Secondo Pipol, tra le altre coppie che avrebbero sostenuto il provino ci sarebbero anche Paola e Chiara, tornate insieme in occasione del tour di Max Pezzali con gli 883, e due naufraghi reduci da L’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, anche se il primo, dopo la vittoria nel reality show condotto da Ilary Blasi, ha fatto rientro a Londra per occuparsi del suo ristorante Taverna Trastevere London. “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame” ha dichiarato Tavassi al suo rientro in Italia dall’esperienza in Honduras.

Potrebbero approdare a Pechino Express anche due sportive che hanno fatto la storia del tennis italiano: Flavia Pennetta, vincitrice nel 2015 degli US Open, e Francesca Schiavone, che nel 2010 ha trionfato al Roland Garros.