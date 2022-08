A cura di Gilda Riga

Alex Belli lontano dalla tv, almeno per dodici mesi. Ad annunciarlo lo stesso attore nel corso di una conversazione con un utente su Twitter. Sarà vero? Staremo a vedere…

D’altro canto, l’ex attore di Centovetrine e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha abituato i suoi fan a continui colpi di scena, dunque questa sua uscita va in ogni caso presa con il beneficio del dubbio.

Nel frattempo, non si è fatta attendere la reazione del popolo dei social media: da una parte, c’è chi lo ha “gentilmente” invitato a restare lontano dagli schermi televisivi per sempre; dall’altra, invece, c’è chi vorrebbe che ci ripensasse. Qualcuno potrebbe anche malignare che per prendersi un anno di pausa dalla tv, bisognerebbe lavorarci. E ad oggi, almeno per ciò che riguarda la tv generalista, non risultano offerte per Alex. Per un attimo era stato ipotizzato un suo possibile ritorno al GF Vip, anche se si sarebbe trattato esclusivamente di poche ospitate, ma i rumors sulla vicenda sono andati via via spegnendosi. Poi si era paventato uno suo possibile ingresso nel cast di Tale e Quale Show, ma anche in questo caso nulla di fatto.

Alex Belli: "Mi prenderò un anno sabbatico"

“Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista” ha “cinguettato” Alex Belli su Twitter, rispondendo ad una fan che gli aveva scritto che se non fosse comparso nella prossima stagione televisiva avrebbe fatto la “pazza”. E quindi, a cosa si dedicherà? Alla sua agenzia fotografica? Alla musica (ha di recente pubblicato il singolo Amore Libero)? O a mettere su famiglia con Delia Duran? Nessuna news al riguardo. Ma c’è chi è pronto a mettere le mani sul fuoco sul fatto che nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta soddisfacente, la volontà di Belli di prendersi un anno di pausa salterebbe completamente all’aria.