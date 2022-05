A cura di Ludovica Ragonesi

Alex Belli e Soleil Sorge sono due dei personaggi di cui più si è parlato e scritto durante l’ultima edizione del Grande fratello Vip, di Alfonso Signorini.

Quella che si è creata tra i due all’interno della casa di Cinecittà, è stata una fortissima chimica, che li ha portati ad avvicinarsi sempre di più, nonostante Alex Belli fosse sposato con Delia Duran.

Un avvicinamento che però non è mai sfociato in una relazione vera e propria.

Sia Alex che Soleil, hanno sempre dichiarato di avere un feeling artistico, più che sentimentale.

Finita l’esperienza del Grande Fratello Vip, la Sorge e Belli hanno via via raffreddato i propri rapporti, rilasciando spesso dichiarazioni pubbliche che hanno allontanato quasi definitivamente i due gieffini.

Le ultime frecciatine che i due si sono scambiati, hanno reso ancora più evidente la tensione nel loro rapporto: Alex Belli e Solei Sorge si sono infatti azzuffati via social.

La dichiarazione di Solei che ha scatenato la lite

Il tutto è nato da un’intervista che la modella italo-americana ha rilasciato alla rivista Chi.

La Sorge, parlando di sua madre, ha detto: “Mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”.

La frase incriminata è diventata virale. Venuto a conoscenza della dichiarazione della sua ex amica, Alex Belli si è sentito in dovere di replicare: “Giusto per la cronaca… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”.

Apriti cielo. A quel punto Soleil ha ribattuto: “Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona”.

Parole velenosissime tra i due. Riusciranno mai a fare pace?