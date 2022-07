A cura di Gilda Riga

Alex Belli, al secolo Alessandro Gabelli, è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran ha tenuto banco per diverso tempo, catalizzando per mesi l’attenzione dei telespettatori del reality.

Conclusa l’avventura nel bunker di Cinecittà, l’ex attore di Centovetrine è tornato alla sua quotidianità fatta di social, idee, novità e progetti interessanti.

In una recente intervista rilasciata a Superguida tv, Belli ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, del suo legame speciale con Soleil Sorge e di come si sia evoluto il loro rapporto. Ma non solo. Ha anche raccontato del suo brano Amore Libero, per il quale si è ispirato all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip.

Infine, ha accennato ad un possibile ritorno nella Casa in vista della prossima edizione (che dovrebbe iniziare il prossimo 19 settembre). Belli potrebbe approdare nuovamente alla corte di Alfonso Signorini, ma si tratterebbe esclusivamente di una breve incursione.

“Posso tornare quando voglio – ha spiegato a Superguida tv -. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per in cameo. Non rifarei, però, mai cose che ho fatto. Per esempio, all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione de L’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione, però poi non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti”.

Alex Belli esce allo scoperto su Orietta Berti

Poi, Alex Belli ha voluto anche parlare di Orietta Berti, che sarà la nuova opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

“E’ stata una scelta azzeccatissima. Orietta è la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta. Orietta non farà sicuramente la battuta pungente, ma secondo me ha la caratura giusta. In reality ci deve essere un’opinionista più acida e pungente, ma anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina”.