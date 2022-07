A cura di Gilda Riga

Il Paradiso delle Signore è diventata nel corso degli anni una delle soap più amate e seguite della televisione.

A partire dal prossimo settembre, Vittorio Conti e le sue Veneri torneranno nuovamente sugli schermi di Rai 1 per la settima stagione. A tal riguardo, negli ultimi giorni sono emerse alcune clamorose indiscrezioni su un possibile approdo nel cast di un noto personaggio televisivo.

Alex Belli nel cast de Il Paradiso delle Signore?

Si tratta di Alex Belli, al secolo Alessandro Gabelli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip (protagonista del triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge), nonché attore della storica soap Centovetrine. In particolare, il produttore creativo de Il Paradiso delle Signore è lo stesso che in passato si è occupato dell’amatissimo sceneggiato trasmesso su Canale 5 dal 2001 al 2016, e che ha raggiunto il traguardo delle 15 stagioni.

Sul possibile approdo di Alex Belli nel cast della fortunata fiction di Rai 1, ne ha parlato proprio il diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un Posto al Sole”.

L’ex gieffino, dunque, ha smentito categoricamente le notizie relative ad un suo possibile ritorno sul set delle due amatissime fiction in onda rispettivamente su Rai 1 e Rai 3. Ma al termine dell’intervista, Belli si è lasciato scappare un “Ne riparliamo a settembre”, lasciando di fatto aperto un piccolo spiraglio e non chiudendo definitivamente le porte ad un suo ritorno alla recitazione. Dopotutto, è proprio nei panni di attore che si è fatto conoscere interpretando il “cattivo” Jacopo Castelli in Centovetrine.

Per Alex si tratterebbe di un ritorno alle origini, dopo diversi anni nel corso dei quali si è dedicato ad altri progetti lavorativi.