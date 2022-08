A cura di Gilda Riga

Manuel Bortuzzo esce definitivamente allo scoperto. La scorsa notte, l’atleta paralimpico ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha postato attraverso una Ig stories la foto del tenero bacio con la nuova fidanzata. Lo scatto mette la parola fine a qualsiasi pettegolezzo su Bortuzzo, al quale nelle scorse settimane erano state attribuiti diversi flirt.

La ragazza che ha conquistato il cuore del nuotatore è l’influencer Angelica Benevieri, che su TikTok conta quasi 270mila follower. La ventenne vanta anche qualche presenza in tv: infatti, ha partecipato a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Questo bacio rappresenta la conferma (l’ennesima) che Manuel Bortuzzo ha voltato definitivamente pagina, e che si è lasciato alle spalle la storia d’amore con Lulù Selassié, nata proprio durante la permanenza nel bunker di Cinecittà. Dopo la rottura, la princess (che tra i due era sicuramente la più innamorata) non ha mai nascosto la sua delusione per la fine della relazione, e ha sempre sperato che Bortuzzo potesse ritornare tra le sue braccia. Una speranza che considerate le circostanze dovrà definitivamente accantonare.

Per il momento, non c’è stata alcuna reazione alla notizia da parte di Lucrezia Selassié. Tutto tace sui suoi profili social, anche perché la news della nuova relazione del suo ex fidanzato con Angelica Benevieri è ancora piuttosto fresca. A questo punto è ipotizzabile che l’ex gieffina, che dovrà mandare giù un boccone amarissimo, proverà prima a metabolizzarla per poi esprimersi nella maniera più lucida possibile sulla vicenda.