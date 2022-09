A cura di Franci Russo

Antonella Clerici ha una carriera splendida alle spalle, dove ha ricoperto innumerevoli ruoli. Abbiamo potuto ammirarla nelle vesti di conduttrice al Festival di Sanremo, ma anche in programmi amati dai più piccoli e dai giovanissimi, come i format Lo Zecchino D’oro e Ti lascio una canzone.

Quando la Clerici ha annunciato che il fortunato programma Rai, la Prova del Cuoco, sarebbe giunto al termine, i fan sono andati in tilt.

La Prova del cuoco ha tenuto compagnia per venti anni il pubblico italiano, di cui 16 anni condotto dalla Clerici, e ha fatto sì che la conduttrice diventasse regina indiscussa della rete pubblica Rai.

A livello sentimentale, Antonella ha vissuto anni particolari e difficili. Nella vita privata è stata spesso al centro del gossip, soprattutto dopo la separazione da Eddy Martens, compagno della Clerici per dieci anni. Dal loro amore è nata Maelle che è la gioia più grande nella vita di Antonella Clerici.

Dopo un periodo buio la conduttrice è riapparsa in tv in splendida forma, nella fascia diurna, con la trasmissione È Sempre Mezzogiorno, prendendosi quello che le era stato tolto, quando fu sostituita da Elisa Isoardi.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, una relazione resa pubblico nel 2016

Dopo anni difficili, cinque anni fa, ha incontrato un uomo capace di farla innamorare. Vittorio Garrone, 56enne imprenditore nel campo petrolifero, ha corteggiato la conduttrice a lungo, da vero cavaliere, inviandole lettere d’amore e regalandole una clessidra con la scritta incisa ‘Noi siamo nel tempo senza tempo’. Una vera e propria dichiarazione d’amore nascosta tra le righe, che con il tempo ha sortito i suoi effetti: nel 2016 Antonella rende pubblica sui social la sua storia.

Durante le vacanze estive, Antonella Clerici e Vittorio si sono mostrati innamorati e sereni nel soggiorno in Francia. Ma ora dovrà separarsi dal suo compagno. Non si tratta però di una crisi o della fine della loro relazione, ma di uno stop momentaneo. Questo perché Garrone è partito con il figlio per un viaggio. Quindi niente paura per i fan della conduttrice perché la sua relazione va a gonfie vele.

Per amore di Vittorio, la Clerici si è trasferita ad Alessandria, dove ha imparato a vivere di piccole cose e godersi la vita quotidiana, come lei stessa ha raccontato alla rivista Gente.

Insomma la simpatica Clerici vive un momento davvero magico.