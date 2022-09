La Mostra del Cinema di Venezia ha inevitabilmente finito per catturare l’attenzione dei media. Come da tradizione, sono sbarcate al Lido tantissime celebrità, italiane ed internazionali, in un susseguirsi di sfilate sul red carpet.

Ovviamente, non sono mancate le polemiche, una in particolare: quella relativa alla presenza in laguna degli influencer. Non è di certo il primo anno che re e regine dei social media sono ormai una presenza fissa a Venezia, ma la domanda che in tanti si pongono (a giusta ragione, aggiungiamo noi) è cosa c’entrino con il mondo del cinema.

Quest’anno, addirittura, Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo durante la sfilata sul tappeto rosso, porgendole un anello per sugellare l’unione nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La circostanza ha suscitato l’ira di molti, che hanno ritenuto il gesto dell’ex gieffino “il momento più cafone della desacralizzazione del red carpet, ormai in corso da qualche tempo” ha spiegato AGI.

In passato la Mostra del Cinema di Venezia era un evento destinato esclusivamente ai divi, o almeno a chi avesse in qualche modo un legame con il cinema. Ora è diventato un palcoscenico accessibile a chiunque debba promuovere sé stesso o un prodotto, che sia un gioiello, un paio di scarpe o un vestito.

“La proposta di nozze è la deriva di un processo cominciato quando, qualche anno fa, agli sponsor è stato consentito di far sfilare gli influencer – ha spiegato ad AGI (Agenzia Italia) il giornalista di Vanity Fair, Mario Manca -. La moneta di scambio più importante ora è la visibilità. La scena è stata pianificata. Se fosse stato il red carpet di ‘Bones and All’, le fan di Chamalet avrebbero accompagnato i due prossimi sposi sul vaporetto per non farsi oscurare la vista del loro beniamino”.

Nel calderone delle polemiche c’è finita anche Soleil Sorge, una delle influencer con il maggior seguito, nota per aver partecipato ad Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

L’ex gieffina ha sfilato sul red carpet durante la settima e ottava serata della kermesse, e come dicevamo la sua presenza insieme a quella di altri tantissimi influencer, ha scatenato la reazione rabbiosa degli utenti dei social ed un interrogativo: “Ma perché alla Mostra del Cinema vengono invitate così tante influencer? Cosa c’entrano con un evento simile?”.

Soleil Sorge, per quanto non abbia mai lavorato in quest’ambito, è una grandissima appassionata di cinema, ed ha seguito anche corsi di recitazione quando viveva a New York. Poi, dopo l’approdo in Italia, si è dedicata a tutt’altro.