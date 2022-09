La terza stagione di Mare Fuori sta facendo molto discutere sui social.

Mentre le prime due stagioni su Netflix sono state tra le più viste della piattaforma, arriva una brutta notizia per gli appassionati della serie tv Rai.

Se n’è parlato a lungo nel corso di questi mesi, e pare proprio che manchi solo l’ufficialità.

Filippo Ferrari, detto il Chiattillo, sarà molto probabilmente cancellato dalla terza edizione di Mare Fuori.

Sembrerebbe che l’attore che lo interpreta, Nicolas Maupas, sia atteso da altri progetti cinematografici. Il suo contratto con la produzione di Mare fuori non sarebbe stato rinnovato per tale motivo.

L’attore però avrebbe dato la disponibilità a far parte almeno della prima puntata. Si vocifera che il personaggio sarà vittima di un assalto che lo ferirà a morte. Da qui, lo svolgimento della trama con la rabbia dell’altro protagonista, Carmine, che cercherà di vendicarsi nel corso della stagione.

Una dichiarazione di Nicolas Maupas prelude al suo addio alla serie tv

Ad alimentare l’ipotesi dell’assenza di Filippo Ferrari nella terza stagione di Mare Fuori è proprio l’attore che gli presta il volto. Premiato con il Next Generation Awards come miglior attore proprio grazie alla serie napoletana, Nicolas Maupas ha tralasciato il riferimento del nuovo capitolo, il che sa tanto di addio: “L’impegno e la dedizione che questo lavoro richiede sono una continua spinta, un potente carburante e sono davvero felice che oggi mi abbiano portato qui. Continuerò sempre a sognare Venezia, così come continuerò a inseguire i miei sogni e il mio cinema”.

Un addio che sicuramente farà molto discutere il pubblico e che creerà malcontento tra le fan del giovane attore, che per ben due stagioni è stato al centro della serie grazie alla sua amicizia con Carmine.

Quest’ultimo, stando ai rumors, concentrerà il suo percorso all’interno del carcere minorile, cercando il colpevole e vendicando la morte del suo amico fraterno Filippo.