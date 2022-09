Le elezioni del 25 settembre hanno generato un vero e proprio terremoto nei palinsesti televisivi di Rai e Mediaset. E alla fine, anche il debutto del secondo capitolo di Mina Settembre, è finito inevitabilmente per slittare.

La fiction con protagonista Serena Rossi ha dovuto soccombere alle esigenze imposte dalle consultazioni di fine estate e cedere il passo all’informazione politica, e ciò è accaduto nonostante i vertici di viale Mazzini abbiano provato in tutti i modi a far partire la serie tv puntuale, ma le cose non andranno così.

Tra le diverse fiction annunciate per l’autunno di Rai Uno, Mina Settembre 2 avrebbe dovuto aprire la stagione per quanto riguarda l’appuntamento seriale con la domenica sera. Poi, con l’arrivo della crisi di Governo, e annesse elezioni a settembre, è iniziata una serie di stravolgimenti del palinsesto televisivo che, almeno fino ad oggi, non avevano riguardato la fiction con Serena Rossi.

Rimandato anche il debutto di Il nostro Generale (la serie che racconta la vita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) a causa della candidatura della figlia Rita, così come quello della seconda stagione di Imma Tataranni, il cui inizio era fissato per il 22 settembre, mentre ora invece approderà in tv con il doppio appuntamento di martedì 27 e giovedì 29 settembre.

Mina Settembre 2, slitta l'inizio. Ecco quando andrà in onda

Mina Settembre 2 era stata posizionata domenica 25 settembre, giorno delle elezioni. Dal momento che in giornata viene imposto il silenzio elettorale, e gli speciali sarebbero andati in onda in seconda serata, la messa in onda sembrava praticamente cosa fatta, tanto che erano stati anche trasmessi alcuni spot. Ora c’è la conferma: stando a quanto riportato da TVBlog, Mina Settembre 2 non andrà in onda il 25 settembre, ma slitterà con ogni probabilità a domenica 2 ottobre. Al suo posto, Rai Uno manderà in onda una versione estesa de I Soliti Ignoti, e poi alle 22,40 sarà il turno di Bruno Vespa con lo Speciale Elezioni di Porta a Porta.

I fan della serie tv potranno però consolarsi quando alle 22,30, tra il game show e lo speciale elezioni, andrà in onda Aspettando Mina Settembre 2, un backstage di dieci minuti con il cast.