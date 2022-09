Sembra tornato il sereno tra Serena Enardu e Pago. I problemi tra i due iniziarono a Temptation Island Vip 2, andato in onda nel 2019.

La coppia si presentò nello show e riservò una marea di sorprese. Nel reality si innescò una profonda crisi che li portò a lasciarsi. Trascorsa qualche settimana, il cantante sbarcò poi come concorrente al Grande Fratello Vip, il primo targato Alfonso Signorini.

La web influencer chiese di entrare nella Casa perché si riscoprì innamorata. Naturalmente Signorini accettò la proposta e fece entrare la Enardu. Per un po' tutto sembrava procedere per il meglio, invece, ancora una volta, Serena e Pago si dissero addio. Da allora i due non sono più ritrovati.

Arriva ora, invece, lo scoop lanciato da The Pipol Gossip, secondo cui Serena Enardu e Pago, avrebbero deciso di riprovarci. Stando a quanto lasciato trapelare dal portale, l’ex tronista di Uomini e Donne e il musicista si starebbero frequentando di nuovo.

Il rapporto tra Pago e la Enardu non si è mai troncato definitivamente

I due non hanno mai troncato completamente i rapporti in quanto Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, anche dopo la rottura, ha continuato ad essere vicino al figlio di lei, Tommaso.

Ecco quanto scrive il portale The Pipol: “Adesso i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero. La love story sarebbe pronta ad alimentarsi con nuovi capitoli romantici. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

I fan sono entusiasti di questa notizia, anche se molti credono che sia solo un altro escamotage mediatico per ritornare sul piccolo schermo.