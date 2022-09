Paola Barale è un personaggio molto celebre nella televisione italiana. La sua carriera iniziò nel 1986, quando grazie alla sua somiglianza con Madonna, fu invitata a Domenica In. Inoltre, tra il 1989 e il 1995 è stata la valletta ufficiale di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna.

Negli ultimi anni ha preso parte a diversi programmi televisivi in qualità di concorrente, come Pechino Express – Il Nuovo Mondo e Name That Tune – Indovina la canzone. A partire dall’8 ottobre sarà una delle nuove concorrenti dello storico programma Rai condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Dopo due importanti relazioni con Gianni Sperti, con cui è stata sposata per un bel po' di anni, e Raz Degan, entrambe giunta al capolinea, sembra che ora Paola abbia finalmente ritrovato l’amore. Infatti, alcuni rumors parlano di un possibile flirt con Alessandro Carollo, personaggio noto per essere l’osteopata dei vip. La conduttrice si reca molto spesso a Milano nella Clinica Villa Arbe, dove lavora il dottore. Poco tempo fa sui social ha detto: “Da quando ho conosciuto Ale posso dire che andare dall’osteopata non è poi così male!”.

Al momento non c’è nulla di ufficiale. I due hanno confermato di essere grandi amici e nulla più. Ma l’ipotesi del loro legame prende sempre più piede per la frequenza con la quale i due si incontrano.

Come detto in precedenza, Paola Barale prenderà parte a Ballando con le Stelle. Chissà che la showgirl non decida di dichiararsi proprio al dancing show di Milly Carlucci.