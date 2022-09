Si sono concluse le registrazioni della seconda puntata di Amici 22, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 25 settembre. Dopo la formazione della classe, avvenuta la scorsa settimana, c’è già una punizione in atto, ovvero quella di sospendere la maglia ad un concorrente.

Maglia "sospesa" per un ballerino

Durante una puntata del daytime si è vista Alessandra Celentano “coccolarsi” il ballerino Ramon, uno dei danzatori che ha deciso di prendere con sé come allievo.

La maglia di quest'ultimo, però, è stata sospesa proprio dalla maestra Celentano. Sembra che l’insegnante di danza classica abbia deciso di punire l’allievo perché ha mostrato tre foto che violano il regolamento relativo al decoro richiesto in casetta. Si tratterebbe di alcuni scatti in cui Ramon appare in canottiera, costume e ciabatte. Ovviamente, il ballerino non l’avrebbe presa molto bene, e si sarebbe sfogato, definendo il provvedimento decisamente eccessivo.

Il talent di Maria De Filippi è partito a pieno regime, così come le sfide. I primi a scendere in campo sono stati Aaron, NDG e Tommy Dali sulle note dei loro brani inediti. La vittoria sembra essersela aggiudicata Aaron. Questo avrebbe permesso al cantautore di ottenere una produzione per il suo pezzo.

Sul fronte del ballo, invece, si sono scontrati Ludovica, Manuel e Samuel. La vincitrice, Ludovica, avrebbe così vinto un posto d’onore per esibirsi al concerto del 22 ottobre di Marco Mengoni al Palalottomatica.

La prossima puntata di Amici andrà in onda domenica 25 settembre, e come avvenuto la scorsa settimana, Maria De Filippi e il suo talent show sfideranno Domenica In di Mara Venier. Ad aggiudicarsi la prima sfida è stato Amici con il 21% di share, a fronte del 14% ottenuto dal programma di Rai 1.