Amici, iniziano le… danze: ballerina si scaglia contro i maestri di ballo Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

E’ partita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e sono già iniziate le prime discussioni.

Protagonisti di un acceso diverbio sono stati la ballerina di Alessandra Celentano, Rita Pompili, e i due professori Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Rita, che ha conquistato il cuore della maestra Celentano, ha avuto da ridire sui giudizi che Raimondo ed Emanuel hanno espresso nei suoi confronti. Poco dopo la puntata di domenica 18 settembre, Maria De Filippi ha chiamato a rapporto tutti i ragazzi, già in casetta, per discutere della classifica appena uscita, derivante dai voti che hanno attribuito loro gli insegnanti durante le esibizioni.

Rita Pompili, la ballerina contro due insegnanti di danza

Tra tutti, la giovane Rita, scelta da Alessandra Celentano, che ha ricevuto un bel 7 da quest’ultima, e 5 dagli altri docenti di danza, posizionandosi così agli ultimi posti. Successivamente, la Celentano ha voluto incontrarla per disquisire sui risultati e Rita, esprimendo la sua opinione in merito, ha affermato: “Non hanno valutato alla perfezione la mia esibizione, ma hanno seguito il loro gusto. Loro sarebbero in grado di fare quello che ho fatto e raggiungere la sufficienza?”.

Alla selezione, Rita ha ottenuto il banco proprio grazie ad Alessandra Celentano, che ha definito la ragazza versatile in tutte le discipline. Diverso il giudizio di Raimondo Todaro e Emanuel Lo, che non hanno gradito la performance di Rita.

La ragazza spera di conquistarli in questa settimana, anche se i diverbi con gli insegnanti non l’aiuteranno in questa impresa. Tra la Celentano e Todaro non corre buon sangue, anzi i due hanno idee completamente diverse rispetto al concetto di danza e all’essere ballerini. Lo hanno dimostrato anche l’anno scorso con i continui scontri con Nunzio e Cosmary.

Intanto, domenica 25 settembre andrà in onda la seconda puntata di Amici di Maria de Filippi su Canale 5.