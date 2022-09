Silvia Slitti entra a "gamba tesa" su Ambra Angiolini. La moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ha pubblicato alcune stories su Instagram in cui racconta di aver affittato alla nuova giudice di X Factor e a Massimiliano Allegri (all’epoca erano una coppia) un suo appartamento a Milano nel giugno 2021.

La Slitti spiega che l’intera procedura sarebbe avvenuta con un regolare contratto di locazione della durata di 10 mesi. Nel frattempo, la relazione tra la conduttrice e l’allenatore della Juventus è terminata, e Ambra si troverebbe ancora in quella casa nonostante siano scaduti i termini concordati nel contratto.

La versione di Ambra Angiolini

La Angiolini ha rotto il silenzio sulla questione, e lo ha fatto attraverso una nota stampa firmata dai suoi legali Valeria De Vellis e Daniela Missaglia. Lo riporta Il Giornale. Gli avvocati fanno riferimento a “notizie riportate in modo distorto ed inappropriato con riferimento ad una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte”, con una conseguente “lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini”.

Silvia Slitti fa chiarezza su Instagram

Adesso, anche Silvia Slitti ha deciso di mettere le cose in chiaro affidandosi nuovamente ai social network: “Voglio chiarire che le frasi ‘ma perché non mettete in mano ai legali?’ sono inutili, perché è tutto già da mesi in mano ai legali. E quello che avete visto sui miei social è stata solo la conseguenza di mesi e mesi passati in silenzio, avendo comprensione per tutto e per tutti. Una comprensione che invece non è stata riservata a me. Scusate, ma ci tenevo a precisare questo e adesso torno a lavoro, visto che tra l’altro sono in un posto splendido”.

Insomma, la questione è molto lontana dall’essere risolta.