Mancano poco meno di due settimane al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il dancing show del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, ritornerà sugli schermi televisivi il prossimo 8 ottobre.

Una delle concorrenti più attese, Iva Zanicchi, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha anche parlato di una delle giudici più temute dai ballerini che si sfidano sulla pista da ballo, Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi: "Ecco cosa penso di Selvaggia Lucarelli"

“Non credo sia davvero cattiva, anzi secondo me per lei è anche faticoso parlare sempre male degli altri” ha spiegato la Zanicchi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “La considero una donna molto intelligente che si diverte a giocare interpretando un ruolo ben preciso”.

E sul “conflitto d’interessi” che inevitabilmente si verificherà per via della presenza in gara del compagno Lorenzo Biagiarelli? “Sparerà a zero su tutti i concorrenti per favorire il compagno? Non credo lo farà”.

In seguito, parlando della sua vita privata, Iva Zanicchi ha svelato quello che secondo lei è il segreto per un’unione duratura nel tempo, come la sua con Fausto Pinna. “Bisogna amarsi davvero tanto, ma anche divertirsi, cercando di evitare che la noia prenda il sopravvento, e prendendo la vita con leggerezza. Per fortuna io e Fausto ci siamo sempre divertiti e continuiamo a farlo”.

Infine, su una possibile ospitata di Pinna a Ballando con le Stelle, la cantante è stata piuttosto chiara: “Sono sicura che non accetterebbe mai di essere ospite nello show e danzare con me”, come invece è successo con altri concorrenti in edizioni passate.

La Zanicchi farà coppia con Samuel Peron, storico ballerino del programma di Milly Carlucci.