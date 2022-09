Matrimonio di due ex attori de Il Paradiso delle Signore. Protagonisti la sposa e il testimone di nozze.

Enrica Pintore si è sposata col suo storico compagno Daniele e a farle da testimone di nozze è stato il suo collega di set.

Enrica, nella serie tv di Rai Uno, ha interpretato Clelia Calligaris, e ha avuto una storia con Luciano Cattaneo, interpretato da Giorgio Lupano. I due personaggi si sono innamorati nella serie e hanno lasciato insieme il Paradiso delle Signore, ma nella vita sono rimasti grandi amici, al punto che Enrica ha scelto Giorgio come testimone di nozze.

Un matrimonio deciso e organizzato in soli tre mesi. Ieri il grande giorno di Enrica Pintore.

Su Instagram, la dedica agli sposi di Giorgio Luparo

Sui social ci sono foto del grande giorno e tra queste quelle pubblicate da Giorgio Lupano. In un selfie con gli sposi, l’attore ha scritto questa dedica su Instagram: “Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio – per davvero – con Daniele. Siete una meraviglia, ed io sono felice per voi oltre ogni dire”.

Ormai Enrica Pintore è un’attrice molto acclamata in Italia, non solo per aver preso parte per un paio d’anni al Paradiso delle Signore ma anche perché ha recitato in Mare Fuori, entrando nel cast della seconda stagione. Nella serie di Rai Due, trasmessa ora anche su Netflix, Enrica interpreta Luisa, la mamma di Sasà, uno dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile dov’è ambientata la fiction.

La sua Luisa è una madre disposta a tutto pur di difendere suo figlio dall’accusa di stupro, anche sedurre uno degli agenti penitenziari.

Daniele, Il marito di Enrica, invece, non recita ed è lontano dal mondo dello spettacolo.