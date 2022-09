La cantante pop Anastacia, con la sua voce inconfondibile e con il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour, ha fatto tappa a Roma il 22 settembre scorso al Teatro Brancaccio.

Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018.

A ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi la cantante ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il nostro fotografo Gianluigi Barbieri l’ha beccata per le strade della capitale mentre passeggiava con il suo cagnolino in braccio, seguita dalle immancabili guardie del corpo. L'icona della musica pop non è passata inosservata e, una volta riconosciuta, si è resa subito dispobile per selfie e autografi.