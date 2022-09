In un tranquillo pomeriggio domenicale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti chiacchiera con la Pamela Prati in giardino. La conversazione è sui rapporti con le persone. A un certo punto la Rossetti ha tirato fuori il nome di Barbara D’Urso, e la reazione della Prati è stata davvero particolare.

Ricordiamo che tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e l’ex showgirl de Il Bagaglino c’è una causa legale in corso legata al caso Mark Caltagirone.

Patrizia Rossetti, bordata a Barbara D'Urso

Durante la conversazione, Patrizia afferma: “Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso”. Così, senza nemmeno pensarci due volte, Pamela Prati abbandona la conversazione pronunciando un paio di “no no”, ha alzato la mano e si è voltata dalla parte opposta, lasciando chiaramente intendere di non voler in alcun modo parlare della conduttrice partenopea. Questa sua reazione ha fatto il giro del web.

Nel frattempo, la Prati monta il gossip all’interno della casa del Grande Fratello Vip, facendo notare a tutti il legame che si è creato tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, parsi sempre più complici. Sguardi, battute e carezze hanno fatto sì che in molti ipotizzassero l’inizio di un rapporto che va ben oltre l’amicizia.

Spinalbese-Lamborghini: cosa c'è sotto?

“Cosa stai guardando? Che c’è sopra?”, ha domandato Antonino alla sorella di Elettra, mentre erano seduti fianco a fianco in giardino. Risposta: “Stavo guardando te”. Antonino è parso un po’ imbarazzato. La Lamborghini non ha mollato la presa e gli ha lanciato un altro chiaro messaggio: “Guardami quando ti parlo”. Sembra palese che a Ginevra interessi il giovane ex di Belen Rodriguez.

Eppure, sembrava che Antonino avesse una relazione all’esterno, ma queste frasi e sguardi tra i due sembrano smentire qualsiasi amore nascosto. Ginevra ha diverse volte confessato a Cristina Quaranta che l'hair stylist la intriga e non poco.

Sicuramente la coppia farà parlare ancora molto di sé, e non mancheranno i colpi di scena.