Alba Parietti è pronta a tornare in tv per condurre il suo nuovo show Non sono una signora, che andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dal prossimo novembre (anche se ad oggi non c’è ancora la data ufficiale).

Si tratta dell’adattamento italiano di MakeUp Your Mind, show olandese, e si dovrebbe svolgere nel modo seguente: ogni puntata scenderanno in campo cinque personaggi famosi che si presenteranno come drag queen. Nessuno capirà chi c’è sotto la parrucca, e durante la prima sfida le drag non potranno parlare, ma sfilare sulle note di una canzone a loro scelta. La conduttrice darà alcuni indizi e i giudici dovranno votare la migliore e la peggiore. Gli indizi corrispondono al brano scelto, al colore e ai suggerimenti della Parietti.

Nella seconda manche, invece, le drag queen rimaste si sfideranno in una battaglia di lip-sync. In seguito, prima di scoprire la loro identità, faranno sentire la loro vera voce pronunciando il nome del programma. La vincitrice arriverà alla puntata finale e solo allora verrà svelata l’identità reale.

Non sono una signora: ecco da chi sarà composta la giuria

La giuria sarà composta da tre super personaggi amatissimi dal pubblico televisivo: Sabrina Salerno, Cristina D’Avena e l’ex nuotatore e marito di Giorgia Palmas, Filippo Magnini.