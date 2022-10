La nuova edizione del Festival di Sanremo, condotta ancora una volta da Amadeus, si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

Nonostante manchino molti mesi all’inizio della kermesse canora, circolano diverse voci sugli ospiti, i cantanti in gara e le sorprese che il direttore artistico vorrà regalare ai telespettatori. Già certa la presenza di Gianni Morandi e di Chiara Ferragni, con quest’ultima che co-condurrà le due serate più importanti del Festival, la prima e l’ultima.

Tiziano Ferro super ospite al Festival di Sanremo

Ma non ci saranno solo il cantante e l’influencer e imprenditrice digitale. Nelle ultime ore, infatti, sta girando con insistenza la voce che uno dei super ospiti potrebbe essere Tiziano Ferro. Il cantante, nel corso della sua carriera, ha venduto oltre 20 milioni di album e ha debuttato con il disco d’esordio dal titolo Rosso Relativo. Ha partecipato per la prima al Festival nel lontano 2006 in qualità di ospite insieme a Michele Zarrillo, per poi ritornare nuovamente sul palco dell’Ariston nel 2007, 2015, 2017 e 2020, anche se mai nelle vesti di artista in gara.

Il suo ultimo singolo, intitolato La vita splendida, è già diventato un successo, e sicuramente sarà tra i pezzi che porterà a Sanremo. Tiziano non appare quasi mai in tv, ecco perché la possibilità di vederlo nuovamente esibirsi sul palco dell’Ariston ha mandato in delirio i suoi tantissimi fan.