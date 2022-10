Sofia Giaele De Donà non appena ha messo piede nella casa del Grande Fratello ha parlato della storia amorosa che ha avuto con l’imprenditore torinese Flavio Briatore, ma le sue parole sono state messe in discussione. Ecco che lo stesso Briatore decide di chiarire la vicenda.

La gieffina si è presentata con la clip d’ingresso al Grande Fratello Vip 7 affermando: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio per la frequentazione con Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe!”.

L'intervista di Flavio Briatore a Dagospia

A fare chiarezza sulla vicenda di questa possibile liaison con Briatore ci ha pensato lo stesso imprenditore, il quale ha affrontato l’argomento nel corso di una lunga intervista rilasciata per la redazione del magazine Dagospia. A quanto pare Flavio Briatore, alla domanda sull’influencer e sulla loro relazione, ha risposto “Sofia, chi?”.

Insomma, a suo dire non ricorda nemmeno chi sia Sofia Giaele De Donà e ha negato ogni affermazione della vippona. Così ha riportato il sito del seguitissimo settimanale di gossip. Tuttavia i dubbi in parte restano, perché a quanto pare c’è una foto che li ritrae assieme nel ristorante di proprietà dell’imprenditore in Sardegna.

Questo ovviamente non sarebbe certo una prova schiacciante, in quanto è possibile che sia stata scattata da qualche paparazzo mentre Sofia era al Billionaire di Flavio Briatore, che ogni estate è super affollato da vip e non.

Fatto sta che Sofia non gode di una grande simpatia da parte del pubblico, soprattutto perché sembra che appena entrata non soltanto ha iniziato ad inveire su Ginevra Lamborghini e a mettere bocca su tutte le dinamiche scattate in casa tra i concorrenti, ma si è subito dichiarata come ex di Flavio Briatore, una ex che però il noto imprenditore non conosce nemmeno.