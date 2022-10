Marco Bellavia abbandona la casa del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, in evidente difficoltà, aveva ammesso di aver bisogno di aiuto, sperando nel supporto degli altri 22 concorrenti. Purtroppo è stato lasciato solo, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, l’unica che gli ha teso la mano.

Il web insorge. Tutti i concorrenti del Grande Fratello vengono accusati e presi di mira.

La prima ad esprimersi a difesa di Marco Bellavia è la sua ex moglie che scrive sui social:

La dichiarazione della moglie di Marco Bellavia

“Una brutta pagina di tv, nonché di vita: proprio come succede a volte nella realtà di tutti i giorni, quello mentalmente più debole viene emarginato, in questo caso addirittura deriso, fino all’uscita di scena. Esiste una parola per descrivere l’atteggiamento della casa nei riguardi di Bellavia: vergogna”.

Elena Travaglia, ex moglie e madre del figlio di Marco incalza ancora: “Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha chiesto aiuto più volte ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.

La donna poi ringrazia l’unica persona su 22 che ha realmente aiutato Bellavia, ovvero Antonella Fiordelisi:

“E’ stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso. Va comunque specificato che Marco sarebbe uscito ugualmente, anche se gli altri l’avessero aiutato. Il reality non era l’esperienza giusta per lui”.

Dopo queste dichiarazioni dell’ex moglie di Marco Bellavia però il web si scatena contro quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello. Molti sono i commenti a favore di Marco e contro i 22 vipponi.

“Quando si è in depressione si aiuta la persona non lo si bullizza”, uno dei posti dei tanti followers della pagina ufficiale di Grande Fratello Vip.