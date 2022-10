Momento complicato per il duca e la duchessa di Sussex. Harry e Meghan, una delle coppie maggiormente chiacchierate a livello internazionale, sono di fronte ad una decisione difficile ma ormai obbligata. Dovranno, infatti, dire addio ad una delle proprietà più importanti della loro vita di coppia, ovvero la villa in cui vivono da quando sono diventati marito e moglie.

La lussuosa dimora, che si trova a Montecito, un quartiere molto ricco di Santa Barbara in California, sta per essere lasciata a malincuore dalla coppia. Harry e Meghan hanno preso questa decisione inevitabile per colpa della poca sicurezza nel quartiere e dei vari tentativi di furto subiti. Nella stessa zona vivono anche personaggi famosi come Katy Perry, Adam Levine, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey.

Harry e Meghan cambiano casa: ecco dove si trasferiranno

Harry e Meghan hanno già trovato una nuova dimora lontana da Montecito, anche se rimarranno comunque a Santa Barbara, ma si sposteranno nel quartiere privato di Hope Ranch. Si tratta di una zona residenziale adatta ai bambini, che dispone di un country club per soli membri, campi da golf e da tennis, aree per picnic, una spiaggia esclusiva con accesso pedonale e svariati percorsi ippici, dato che molti dei residenti posseggono un cavallo. Inoltre, è attivo un servizio di sicurezza privato. Un vero e proprio paradiso dove vivere con maggiore serenità e quiete per i duchi, e soprattutto per i loro figli.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma sembrerebbe che Harry e Meghan starebbero seriamente pensando di investire una cifra tra i 5 ed i 25 milioni di dollari per la nuova dimora a Hope Ranch.