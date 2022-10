Mediaset: brutte notizie per Canale 5. Serena Rossi batte tutti

Sono apparsi dul portale di Davide Maggio gli ascolti di ieri, domenica 2 ottobre. La Rai stravince con il ritorno di Mina Settembre su Rai 1 con il primo appuntamento della seconda stagione. Serena Rossi ha sbaragliato la concorrenza di Mediaset che aveva puntato su Scherzi a parte con Enrico Papi.

Di seguito i dati Auditel del prime time

Nella serata di ieri, domenica 2 ottobre 2022, su Rai 1 la prima puntata di Mina Settembre 2 ha conquistato 5.004.000 spettatori pari al 28.6% di share;

su Canale 5, Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.138.000 spettatori con uno share del 13%;

su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles, ha interessato 862.000 spettatori (4.5%) e Bull 669.000 spettatori (3.6%);

su Italia 1, Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 785.000 spettatori (4.3%).

su Rai 3, Città Segrete in replica ha incollato 920.000 spettatori (5.2%);

su Rete 4, Zona Bianca totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.1%);

su La7, Non è l’Arena ha registrato 703.000 spettatori pari al 5.1%;

su Tv8, Pain & Gain – Muscoli e denaro segna 270.000 spettatori (1.6%);

su Nove, la nuova edizione de Il Contadino cerca Moglie parte da 354.000 spettatori (1.9%);

Ottime notizie, dunque, per Serena Rossi che conferma lo share della prima stagione. Il personaggio di Mina Settembre, l’assistente sociale del quartiere popolare napoletano La Sanità, aiuta le persone in difficoltà. Un lavoro che si intreccia con la sua vita privata. Mina, infatti, si trova a far fronte a due amori. Il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e il suo collega ginecologo Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno.

Dalla prima puntata, però, sembra che Mina abbia scelto Claudio. Ma non mancheranno i colpi di scena, soprattutto per quanto concerne il rapporto interrotto tra Mina e la sua migliore amica Irene, che ha avuto una storia d’amore col defunto padre dell’assistente sociale. Una relazione segreta che ha visto nascere anche un figlio.