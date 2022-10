Tale e Quale show: Alessandra Mussolini si racconta: “Mi ha salvato”.

Tale e Quale Show è partito su Rai Uno e con esso l’avventura dei concorrenti che si sfideranno fino all’ultima nota: Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli per gli uomini; Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini e Valentina Persia per le donne.

Confermata la giuria con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Carlo Conti alla conduzione.

Alessandra Mussolini: "Malgioglio mi ha salvato la vita"

Una delle nuove concorrenti, Alessandra Mussolini, nella trasmissione di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, ha parlato di Malgioglio, per il quale nutre un forte sentimento di affetto e di amicizia. “Malgioglio mi ha salvato la vita. Sono veramente una fan di Cristiano, mi ha salvato la vita per disperazione a me ed a mamma ha tradotto la canzone”.

Alessandra, inoltre, ha anche espresso la sua opinione sugli altri concorrenti: “Butto Valeria Persia perché è troppo brava e potrebbe essere una mia concorrente, e Samira Lui perché ha troppi capelli”.

Durante questa lunga intervista, Alessandra Mussolini si è molto aperta con Francesca Fialdini, quasi come se fosse una chiacchierata tra vecchie amiche. Tra infanzia e sogni per il futuro, si è toccato anche il lato tenero della vita dell’ex parlamentare che è mamma di tre figli avuti dal matrimonio con Mauro Floriani, Caterina, Clarissa e Romano: “Sono una mamma chioccia, ma loro sono adorabili. Romano è elettrico ma capisce subito se sto male”.

Alessandra Mussolini è sempre stata molto amata dal pubblico italiano. La sua schiettezza e la sua dialettica l’hanno sempre premiata, di fatti l’anno scorso dopo aver partecipato come ballerina a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci l’ha voluta come opinionista.