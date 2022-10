Rai: attimi di terrore per ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Momenti di ansia e di paura per un ex concorrente di Ballando con le Stelle. Un personaggio televisivo molto seguito e amato anche sui social. Stiamo parlando di Federico Fashion Style, ovvero l’hair stylist più celebre della televisione italiana, fattosi conoscere per alcuni programmi da protagonista assoluto, oltre che da ballerino provetto a Ballando con le Stelle 21.

Paura per Federico Fashion Style: la figlia ricoverata d'urgenza

Federico ha fatto sapere ai suoi fan di aver trascorso attimi di paura e ansia a causa di un problema di salute improvviso di sua figlia Sophie, di soli 5 anni. Ricovero ed intervento d’urgenza per la piccola, portata in ospedale da Federico e dalla compagna Letizia dopo aver accusato forti dolori. Federico Fashion Style ha portato la piccola Sophie presso l’ospedale pediatrico di Roma, Bambin Gesù. La bambina è stata operata per via di una fastidiosa quanto pericolosa ernia inguinale.

Dopo un grande spavento, Federico ha comunicato sui social: “È andato tutto benissimo grazie ad un’équipe di medici e infermieri davvero umani che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e specialmente a noi genitori, che stavamo morendo di ansia fuori dalla sala d’attesa! Bravissima la nostra Sophie a cui daremo il diploma per il coraggio”.

Per fortuna, le condizioni di Sophie stanno pian piano migliorando. La piccola è stata dimessa e già portata a casa da Federico e dalla mamma Letizia. L’ex giudice de La Pupa e il Secchione Show, inoltre, ha anche comunicato alle sue followers che nonostante sia stata una brutta esperienza per la bambina, ha organizzato una festicciola con le sue amichette del cuore per aiutarla a dimenticare questo brutto momento, e donarle un po' di sano divertimento e tranquillità durante la convalescenza.