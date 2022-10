Rai: attrice di Che Dio ci aiuti ed ex di Lino Guanciale fa coming out.

Erano una delle coppie più belle della tv. Una storia d’amore durata un po' di anni ma finita da un bel pezzo. Il loro amore torna a far discutere per le importanti dichiarazioni rilasciate dalla donna in questione. Parliamo di Antonietta Bello e Lino Guanciale, entrambi attori di famosi fiction Rai.

Lino Guanciale è molto amato ed apprezzato dal pubblico italiano. Ora in onda con Sopravvissuti, ed stato protagonista di molte fiction targate Rai. Da poco è diventato papà ed è sposato con Antonella Liuzzi. Dopo la serie Sopravvissuti, ritornerà con la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi sempre sulla tv di Stato. Prima del matrimonio con Antonella, Lino è stato tanto tempo accanto ad Antonietta Bello, sua collega, con cui ha fatto coppia fissa per tanti anni. Anche Antonietta è un’attrice. Ha preso parte a Che dio ci aiuti, Don Matteo, Un medico in famiglia, Le tre rose di Eva, Braccialetti Rossi e Ad un passo dal cielo.

Antonietta Bello fa coming out

L'attrice ha rilasciato un’importante intervista a Diva e Donna, rivelando di essere lesbica: “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui (Lino Guanciale, ndr) né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica. Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni”.

Al settimanale, l’attrice ha raccontato di un percorso graduale: “Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare”.