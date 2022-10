Ballando con le Stelle: Amadeus ballerino con la moglie Giovanna?

Inizia questa sera, sabato 8 ottobre, la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Al timone, ovviamente, Milly Carlucci, che ogni anno riesce a far registrare record di ascolti superando spesso la concorrenza di Mediaset.

Milly Carlucci e Giovanna Civitillo: il siparietto a La vita in diretta

Durante la puntata del 4 ottobre de La vita in diretta di Alberto Matano, erano presenti in studio sia la conduttrice del dancing show in onda su Rai Uno, che Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Milly ha colto l’occasione per invitare la coppia a partecipare ad una puntata del suo programma, in modo che possano cimentarsi sulla pista da ballo. Giovanna ha ringraziato la Carlucci, ma ha affermato: “Amadeus non può, il sabato sera è sempre a Milano per assistere ai tornei di nostro figlio”.

Sembra, però, che l’invito non sia stato del tutto declinato. Infatti, la compagna del direttore artistico del Festival di Sanremo, ha fatto una controproposta a Milly: “Un giorno verremo e parteciperemo separatamente! Io mi esibisco con un ballerino e lui con una ballerina”. La conduttrice della storica trasmissione Rai ha accettato proposta aggiungendo: “Va bene, ma poi facciamo il gran finale in cui ballate insieme”. Alberto Matano ha chiuso questo simpatico siparietto con questa frase: “Milly ha già la coreografia pronta!”.

Amadeus e sua moglie Giovanna non saranno, dunque, ballerini per una notte in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma stando alla promessa scambiata tra le due donne, la presenza del direttore artistico del Festival non è da escludere.

Dal 2020, la conduttrice di Ballando è al timone di un altro noto programma su Rai Uno, Il cantante mascherato. A quanto pare, ci sarà una nuova stagione anche di questo programma, di cui Milly Carlucci ne è direttrice artistica e conduttrice.