Uomini e Donne: Chiara Rabbi beccata con tronista dopo Davide Donadei.

Chiara Rabbi è una ex corteggiatrice che ha partecipato al trono classico di Uomini e Donne nel 2020, e da quel momento è entrata nel cuore dei fan. Il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi le ha permesso di farsi conoscere e le ha fatto conoscere l’amore, seppur breve, con Davide Donadei, uno dei tronisti più chiacchierati degli ultimi anni.

Non appena conclusa l’avventura nel programma di Canale 5, i due sono andati a vivere insieme e i fan sono esplosi dalla gioia nel vedere crescere l’amore in questa coppia.

Prima dell’estate sono emersi i primissimi rumor che davano la loro relazione crisi. Ma ben presto la notizia della loro separazione è stata confermata da loro stessi. I fan dispiaciuti si sono poi scagliati contro Davide dopo aver visto l’ex tronista in compagnia di Roberta Di Padua, protagonista del trono over.

Chiara Rabbi: flirt con Matteo Ranieri?

Tra i due ora non corre buon sangue e questo è emerso chiaramente dal confronto avuto in studio da Maria De Filippi, che ha messo Roberta, Davide e Chiara Rabbi uno di fronte all’altro. Sembra che Chiara, però, abbia trovato il modo per riprendersi un po’ di serenità perduta e lo ha fatto con un volto noto e conosciuto di Uomini e Donne. Parliamo di Matteo Ranieri, che con lei ha condiviso il trono dove ha corteggiato Sophie Codegoni.

I due appaiono spesso insieme pubblicando stories su Instagram. Nuovo amore o solo amicizia? Tra Chiara Rabbi e Matteo Ranieri sembra esserci una bella e sana amicizia. I due hanno condiviso gioie e dolori durante la loro esperienza a Uomini e Donne. Esperienza ha fatto sì che i due diventassero amici. Un legame che è stato poi coltivato anche fuori dagli studi di Cinecittà.

Se son rose, fioriranno. L’idea di Matteo e Chiara come coppia di innamorati non dispiace affatto alle fan.