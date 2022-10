Ballando con le Stelle: Marta Flavi si scaglia su Maria de Filippi e Mediaset.

Nel cast di Ballando con le stelle 2022 c’è Marta Flavi, storica conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo.

La Flavi ha avuto occasione di parlare della sua vita in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, raccontando anche qualche aneddoto interessante e levandosi qualche sassolino dalla scarpa.

Ormai la si vede raramente in televisione, e l’ex conduttrice ha rivelato che nel corso degli anni ha sempre rifiutato di partecipare a qualsiasi reality, ma di aver accettato la proposta di Millly Carlucci perché a suo avviso il programma Rai è qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza. Marta ha poi parlato del suo vecchio programma, ovvero Agenzia Matrimoniale, oggi sostituito da Uomini e Donne.

Alcune delle caratteristiche dello storico dating show di Maria De Filippi, infatti, sono in comune alla trasmissione condotta dalla Flavi.

Marta Flavi, bordate a Maria De Filippi e Mediaset

Marta è convinta che il programma che ha condotto per diversi anni sia di gran lunga migliore rispetto a ha preso il suo posto. Non si è parlato direttamente di Uomini e Donne, ma sembra abbastanza evidente che il riferimento era diretto al format di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “Quelle sono tutte cose finte! Sono prodotti televisivi, mentre la mia Agenzia Matrimoniale era ben altro: gli autori non imboccavano mai nessuno e, a mia volta, non incontravo alcun concorrente prima della messa in onda. Volevo che mi raccontassero tutto in studio, non prima”.

La conduttrice non si è limitata a commentare negativamente solo Uomini e Donne, ma anche L’Isola dei Famosi e Temptation Island. “Per come la vedo io, escludo che andando su un’isola caraibica, con un perfetto sconosciuto, poi ci si sposa”, ha detto la Flavi. Una chiara provocazione alla rete Mediaset e ai suoi reality show.