Amici: pesanti offese a Rudy Zerbi. Il provvedimento di Maria De Filippi.

Brutte notizie per l’allievo di Amici 22. Dal day time degli ultimi giorni su Canale 5, sono state trasmesse immagini poco carine. La scuola di Canale 5 diventa teatro di uno scontro acceso tra uno degli studenti della classe di canto e uno dei professori di musica.

Si tratta di Wax. A quanto pare, avrebbe offeso il suo insegnante e ora sta rischiando davvero grosso.

Il ragazzo ha lasciato il pubblico del programma di Maria De Filippi a bocca aperta.

L'offesa di Wax nei riguardi di Rudy Zerbi

Il giovane talento emergente, ha offeso Rudy Zerbi chiamandolo “falso bastard”.

Lo speaker radiofonico, sentitosi appellare in questa maniera, ha chiesto l’intervento di Arisa, della collega Lorella Cuccarini e anche di tutti i membri della classe degli allievi di Amici 22.

Alla fine, soprattutto per volere di Rosalba Pippa, che ha tentato di difendere Wax e di giustificare il suo comportamento, si è deciso di punirlo con un serio provvedimento disciplinare. Lo studente di canto è tenuto a pulire e tenere ordinata la casetta di Amici 22, e anche a preoccuparsi di servire ai suoi compagni il cibo per un’intera giornata. Secondo Zerbi però questa punizione non sarebbe sufficiente.

L’insegnante ha replicato con un “lascia il tempo che trova per me”. Il commento di Rudy lascia presagire che qualcosa bollerà in pentola. Il discografico evidentemente chiederà l’intervento di Maria De Filippi e dell’intera produzione. La punizione data a Wax dalle insegnanti Cuccarini e Arisa di certo non soddisfa Rudy e, soprattutto, non cancella le pesanti offese che il professore di Amici ha ricevuto.

Non si sa ancora se e cosa deciderà Maria De Filippi. I fan sono ovviamente preoccupati e in trepida attesa.

Molto probabilmente l’eventuale provvedimento sarà annunciato nella diretta di domenica.