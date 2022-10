II Jackie Oʼ,"celebre locale di Roma a due passi dalla strada della dolce vita", compie 50 anni.

Era il 1972 quando dalla mente di Gilberto Iannozzi nacque lʼidea. A battezzarlo con quel nome fu da Gil Cagnè, che ne curava le pubbliche relazioni: un esplicito omaggio a unʼicona come Jackie Onassis, vedova di John Kennedy.

Scrive Roma Today: “Un locale che fin dai suoi albori ha fatto parte della vita dei romani; citato più volte nei film del ‘Re di Roma’, Alberto Sordi. Ognuno di questi nomi è stato immortalato dagli storici paparazzi dell’epoca: Rino Barillari, Marcello Radogna, Umberto Pizzi, e che, con i loro scatti, hanno fermato il tempo. Sono le istantanee in bianco e nero che dominano il locale perché quei nomi, le storie di ognuno di loro, hanno reso memorabile il Jackie O’. Un locale che mantiene la stessa magia da 50 anni, in cui non si è mai sentita la necessità di seguire le mode anzi, che spesso le ha dettate”.

Alla festa dei 50 anni, erano presenti molti personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della Roma bene, tra cui: Penélope Cruz, Serena Grandi, Enrico Vanzina, Peppino di Capri, Corinne Clery, Tommaso Zorzi, Marcello Cirillo e Antonio Maiello (ex duo Antoni e Marcello), il principe Giovannelli Marconi.