Rai: offese in diretta per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La reazione.

E’ stata una delle coppie più amate negli ultimi anni. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati l’uno al fianco dell’altra fino alla separazione, che è avvenuta in maniera non proprio pacifica. Di questo, però, la cantante non ne ha mai voluto parlare.

Da sempre molto riservata, ha preferito non rilasciare interviste soprattutto dopo la nascita di Francesco, il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto recentemente con la sua nuova compagna Noemi Esposito.

Nelle ultime ore, però, il web è impazzito a causa di una battuta alquanto offensiva avvenuta nella diretta dello show di Stefano Di Martino, Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile: ecco cosa è successo durante lo show

La Tatangelo ha ricevuto delle battutine a cui non ha potuto fare a meno di rispondere. Uno sketch che è andato proprio a “colpirla” nel lato più debole. La cantante ne è uscita, però, alla grande, con una bella risata e con una battuta simpatica. Nella sua imitazione di Mara Venier, De Lucia, ospite dello show insieme ad Anna, ha tirato in ballo Gigi D’Alessio e il suo passato con la Tatangelo. Ad un certo punto ha ironizzato sul fatto che Francesco Paolantoni e Biagio Izzo non fossero “venuti dallo spazio” ma “venuti dall’ospizio”. La battuta è stata girata subito verso Paolantoni: “Tu fai un po’ da badante?”. Poi rivolgendosi alla Tatangelo asserisce: “Eh tu c’hai già un passato…”. Il chiaro riferimento del comico era alla differenza d’età con Gigi, 20 anni più grande di lei. In chiaro imbarazzo, Anna ha risposto: “No, questa era cattiva!”.

Il tutto è terminato con risate e applausi. La Tatangelo ha retto bene al colpo e l’offesa simpatica al suo ex compagno, il quale non ha proferito parola sui social. Nonostante abbiano un figlio insieme, Anna e Gigi non hanno rapporti. Terminata la storia con Livio Cori, la Tatangelo è nuovamente single.