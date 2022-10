Mediaset: Eugenio Colombo ritorna a Uomini e Donne nel trono over?

Diverse coppie si sono conosciute a Uomini e Donne. C’è chi ha interrotto la frequentazione immediatamente, c’è chi si è lascito dopo anni e c’è chi si è sposato e ha costruito una famiglia. Quest’ultimo è il caso di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due sono stati assieme per diversi anni e hanno anche avuto due figli durante il loro matrimonio felice.

Qualche settimana fa, però, è arrivata la notizia che si sono lasciati. Rottura bruttissima tra Francesca ed Eugenio. I due si sono piaciuti ed amati dopo Uomini e Donne, ma ora l’idillio è finito anche in maniera piuttosto burrascosa. Causa del loro addio sembrebbe essere il tradimento da parte di Francesca.

Colombo-Del Taglia: chi ha tradito chi?

Eugenio Colombo avrebbe accusato la Del Taglia di averlo tradito con un altro uomo. La donna ha invece accusato l’ex compagno di averle sottratto alcuni gioielli di valore di sua proprietà. Francesca Del Taglia ha parlato di recente proprio della terribile rottura. La donna ha ignorato le voci su un suo presunto tradimento, facendo intendere che anche su Eugenio circolavano voci simili. “In nove anni mi sono arrivate tantissime segnalazioni (ultima a marzo) con tanto di nome e cognome della persona con cui mi avrebbe tradita in Sardegna. La certezza io non ce la posso avere, ma ho sempre avuto fiducia in lui”.

Intanto, Francesca ha ammesso che la rottura è stata una sua idea: “È partita da me, ma anche lui ora si è reso conto che non lo rendevo più felice. Certo, Eugenio si era accorto di questo mio disagio, ma prendere una decisione così difficile con dei figli non è semplice. Sì, forse lui sarebbe stato disposto a vivere nell’infelicità pur di mantenere la famiglia unita. Io no”. I due, in ogni caso, dovranno continuare ad avere un rapporto, visto che hanno due bambini.

Intanto, le fan stanno chiedendo a gran voce alla redazione di Uomini e Donne di far tornare Eugenio Colombo come tronista o nel parterre dei cavalieri.