Ballando con le Stelle: Gabriel Garko e Iva Zanicchi fuori dalla gara?

Nuovo infortunio a Ballando con le Stelle. Questa volta, dopo Luisella Costamagna, l’incidente mette ko un altro vip in gara.

Infortunio per Gabriel Garko: salta l'esibizione di sabato 29 ottobre?

TvBlog ha annunciato, tramite un video pubblicato sui social, che è stato un pomeriggio tutt’altro che facile, poiché uno dei concorrenti, ossia Gabriel Garko, ha avuto un infortunio, motivo per il quale è a rischio la sua esibizione di sabato sera. Pare, però, che l'attore scenderà in pista comunque, ma chiaramente con una coreografia più semplice. “Si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è sembrata da subito piuttosto seria”, ha detto Milly Carlucci tramite le pagine social ufficiali della trasmissione, spiegando poi che Gabriel subito dopo l’infortunio è stato trasferito immediatamente a Villa Stuart: “Siamo tutti attorno a lui per cercare di dargli conforto. Ha tutto il nostro supporto possibile e immaginabile, ma in questo momento è nelle mani dei medici e devono essere loro a dirci come possiamo gestire la situazione”.

Sulla sua esibizione c’è ancora qualche dubbio, ma è molto probabile che Gabriel si esibisca più o meno come ha fatto Luisella Costamagna sabato scorso, quando ha ballato stando praticamente seduta tutto il tempo, motivo per il quale è stata criticata da Selvaggia Lucarelli: “Questo programma non è un gioco da tavolo”.

Iva Zanicchi ha problemi familiari: lascia per sempre lo show?

Come se non bastasse, da un articolo pubblicato da Davide Maggio si apprende che a rischiare di non poter prendere parte alla quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci è anche Iva Zanicchi, che pare abbia questioni familiari a causa delle quali potrebbe trovarsi costretta a lasciare la trasmissione, ma al momento non c'è nulla di ufficiale al riguardo.

Si prevede un sabato sera particolare, tra infortuni, discussioni, e super ospiti.