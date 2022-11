Lungo sfogo di Noemi in tv. La cantante, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ricorda come divenne vittima di body shaming quando ancora non era considerata una gravissima forma di discriminazione.

Era il 2018, e durante il Festival di Sanremo iniziò a circolare un meme che la metteva a confronto con Michelle Hunziker. “Sui social mi presero in giro, c’era una foto che vedeva me in sovrappeso affiancata a lei, bellissima. Ho pianto tanto, mi sono sentita ferita”.

"Il confronto con Michelle mi ha ferita"

Noemi racconta ciò che ha vissuto a Belve: “Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che nel 2018 non era di moda. Mi fanno questo meme, ero molto in carne, non ero longilinea. Michelle, invece, era fighissima. Avevamo questo vestito simile aperto davanti, e sui social hanno fatto un meme ‘Quando lo ordini su Wish e quando ti arriva a casa’, e c’ero io. Mi sono sentita ferita come donna e messa in discussione come essere umano. In quella foto, per la prima volta, ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene, è serenità, è una roba bella”.

Poi ricorda: “In quell’occasione ho percepito per la prima volta il mio malessere, il fatto di essere dove non volevo. Era tutto quello che non volevo rappresentare, e questo mi ha ferito tanto, mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta, uno di quelli che partono dallo stomaco. C’era mia sorella vicino che cercava di consolarmi e aiutarmi, ma potevo farlo solo io”.

Invece, sulla possibilità di avere un figlio con suo marito Gabriele Greco: “Ho trovato un equilibrio. È un momento molto bello. Me lo sto godendo. Per fare un figlio vorrei sentirmi ancora più forte”.