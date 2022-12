Amadeus ha scelto i 22 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Ecco i nomi: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I cugini di Campagna, Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

Tra gli esclusi tanti nomi eccellenti

Ventudue sì, ma anche tanti no, e tra questi anche nomi eccellenti: Al Bano, Marcella Bella, Francesco Gabbani, Francesca Michelin, Bugo, Clementino, Daniele Silvestri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Nomadi, Tiromancino con Enula, Mietta con Sabrina Salerno, Andrea Sannino, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Raf, Romina Falconi e tanti altri.

Il post de I Jalisse: "Ritenteremo"

Chi di fronte al ventiseiesimo “no” non ha fatto una piega sono stati I Jalisse, vincitori del Sanremo di 25 anni fa (1997). Ecco il loro post pubblicato sui social: «26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "NOI L'UNICA SALVEZZA" che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista "4 Misteri ed un Funerale" con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità».

Il post di Paolo Vallesi: "Ogni considerazione è inutile"

Anche Paolo Vallesi, un altro escluso da Amadeus, ha affidato ai social il suo moderato disappunto: “In bocca al lupo a chi va, dispiaciuto per chi non va. A questo punto ogni considerazione è inutile, la libertà e le convinzioni di @giovanna_e_amadeus sono onorevoli. Per il Cast ognuno potrà dire la propria, criticandone alcune e osannandone altre ma, d’altronde….#sanremoesanremo”.

Tra gli esclusi molti ex di Amici

Tra i cantanti esclusi da Sanremo 2023 anche molti ex “Amici” di Maria De Filippi: da Annalisa che tra l’altro oggi si è esibita a ViaRai2, programma di Fiorello, ai The Kolors, così come Sangiovanni e i più recenti Sissi, Alex e Luigi Strangis. E nulla da fare, anche per Antonino, vincitore dell’edizione di quest’anno di Tale e Quale Show, che nonostante il supporto di Malgioglio per avere un pezzo, non è riuscito ad essere nella rosa dei candidati di Sanremo 2023.