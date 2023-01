Grande scoop di Diva e Donna che ha paparazzato Barbara D’Urso in compagnia di Flavio Briatore.

I due sono stati fotografati insieme nella hall di un lussuoso hotel di Milano.

Secondo Diva e Donna, l’imprenditore e la conduttrice di Canale 5 hanno cenato insieme.

Totale silenzio da parte dei due interessati. Sia Briatore che la D’Urso hanno preferito mantenere assoluto riserbo sulla questione. Arriva invece inaspettatamente una reazione di Stefano Bettarini.

La reazione di Stefano Bettarini

L’ex calciatore ha pubblicato una Story Instagram sul suo profilo, rilanciando le fotografie di Diva e Donna. Bettarini scrive: “Cu’ cu’…”, nella storia Ig, tipica espressione di chi vuol intendere di aver scoperto la tresca. Eppure sembra strano che proprio Stefano Bettarini abbia voluto evidenziare questa paparazzata della rivista Diva e Donna. Qual è il motivo di questa storia Ig?

Certo tutti sanno che nel lontano 2016, quando l’ex marito di Simona Ventura partecipò al Grande Fratello Vip 1, si vociferò di una love storia tra lui e Barbara. A confessarlo fu lo stesso ex calciatore durante una discussione con un altro concorrente del Grande Fratello di allora, Clemente Russo.

Ovviamente nemmeno in quella occasione la D’Urso si espresse, né smentendo né confermando.

Si creò un vero e proprio polverone sullo stesso Bettarini, che in quella occasione rivelò tutti i suoi amori segreti mai paparazzati. E in quella lista c’era anche Barbara D’Urso.

Nei mesi a seguire la D’Urso non proferì parola, anzi sembrava quasi che non c’entrasse nulla. Tutti pensarono dunque che il suo atteggiamento era quello di una che preferiva tacere piuttosto che confermare. In effetti non sappiamo se Bettarini volle fare lo “spaccone” o se effettivamente ci fu questo flirt.

Oggi, dopo la paparazzata di Diva e Donna, Stefano sembra quasi essere geloso della sua “ex”. Come reagirà Barbara? Vedremo.