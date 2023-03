Serena Bortone è pronta ad iniziare una nuova avventura che la vedrà per la prima volta vestire i panni di giudice de Il Cantante Mascherato. La giornalista, volto amatissimo della Rai, è pronta a sbarcare nello show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 18 marzo.

Al fianco della conduttrice di Oggi è un altro giorno ci saranno Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Christian De Sica. In questi giorni sono state presentate ufficialmente le maschere sui social, e i telespettatori non vedono l’ora di assistere alle esibizioni dei concorrenti.

Serena Bortone: "E' stata Milly Carlucci a scegliermi"

Serena Bortone è molto elettrizzata all’idea di provare a scoprire chi si nasconde dietro le maschere. La conduttrice ha rilasciato un ‘intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha raccontato che è stata proprio Milly Carlucci a chiederle di entrare a far parte della squadra di investigatori de Il Cantante Mascherato: “Le sono grata. Il gioco è quello di togliere la maschera ed è un po’ il succo del nostro mestiere. Il giornalista, quando fa le domande, vuole svelare l’interlocutore, è un’esperienza che corrisponde alla mia natura curiosa”.

Serena Bortone e Christian De Sica (quest’ultimo già giudice di Tale e Quale Show) prendono il posto di Caterina Balivo e Arisa. La prima è approdata a La7 dove conduce il quiz show Lingo, mentre la seconda è tornata ad insegnare nella scuola di Amici.