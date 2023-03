Fedez ha condiviso un post su Instagram in cui ricorda il giorno in cui gli venne diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper meneghino ha parlato in più occasioni di quel momento buio che ha vissuto. Il marito di Chiara Ferragni ha sempre sottolineato come l’amore della moglie e quello dei suoi bambini Leone e Vittoria sia stato fondamentale per riuscire a superare quella fase della sua vita.

Fedez e il post su Instagram

La didascalia dell’ultimo post che Fedez ha pubblicato su Instagram recita: “L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”. La foto ritrae il giudice di X Factor sorridente insieme ai figli Leone e Vittoria.

Fedez è di recente tornato sui social dopo una lunga assenza. Il rapper ha spiegato di aver interrotto bruscamente l’assunzione di un potente farmaco antidepressivo, che ha iniziato ad assumere proprio dopo l’intervento per l’asportazione del tumore al pancreas, e ciò gli ha causato diversi problemi. Ma adesso, per fortuna, il peggio sembra essere passato.