Con l’avvicinarsi della Pasqua, Fedez, dopo le note e recenti vicissitudini che lo hanno visto suo malgrado protagonista, ha deciso di promuovere l’uovo per la onlus Amici di Tog, che segue percorsi di riabilitazione neurologica infantile. Non è la prima volta che il rapper meneghino raccoglie fondi per l’associazione, infatti era successo anche in occasione del concerto Love Mi della scorsa estate.

Selvaggia Lucarelli punta il dito contro i Ferragnez

Ma a puntare nuovamente il dito contro il marito di Chiara Ferragni è stata Selvaggia Lucarelli, da sempre nemica giurata dei Ferragnez. Anche questa volta, la giornalista ha colto la palla al balzo per fare polemica e scagliarsi nuovamente contro il rapper e l’imprenditrice digitale. Su Instagram, infatti, la blogger ha puntato di nuovo il dito contro Fedez e Chiara: “Vi do un'idea geniale per fare beneficenza senza guadagnare nulla dalla beneficenza: fate una bella donazione, senza panettoni, uova e cazz*** varie da vendere, senza firmare contratti che vi fanno guadagnare. Noi altri facciamo così (senza magari dirlo al mondo, chissà)”.