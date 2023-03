Diletta Leotta sarebbe incinta. L’indiscrezione era già emersa lo scorso febbraio, ma adesso sembrano arrivare ulteriori conferme. Le voci circa una possibile gravidanza del volto di Dazn erano iniziate a circolare dopo un video pubblicato da lei stessa su TikTok, in cui la conduttrice appariva un po’ più “rotondetta” del solito e con il pancino ben in evidenza.

Diletta Leotta, dopo la fine delle relazioni con Daniele Scardina, Can Yaman e Giacomo Cavalli, lo scorso novembre ha iniziato a frequentare il calciatore tedesco Loris Karius, attualmente in forza al Newcastle Utd, con il quale ormai non ha più remore a mostrarsi sui social e in pubblico. La relazione tra i due procede a gonfie vele, e pare che adesso la loro unione possa essere suggellata dalla nascita di un figlio. A rivelarlo è l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza: “Diletta Leotta è incinta! Lo avrebbe confessata lei stessa ad un suo collega in radio”.

Dunque, Diletta, la prossima estate, dovrebbe diventare mamma per la prima volta.